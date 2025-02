Panamá recebeu primeiro voo com migrantes de vários países deportados pelos EUA

O primeiro avião militar com 119 migrantes de diversas nacionalidades enviados pelos Estados Unidos para serem repatriados chegou ao Panamá, anunciou nesta quinta-feira (13) o presidente José Raúl Mulino, que ofereceu seu país como “ponte” em meio à crise com Washington sobre o canal.

“Ontem (quarta-feira), um voo da Força Aérea dos Estados Unidos chegou ao aeroporto de Howard (a oeste da capital) com 119 pessoas das mais diversas nacionalidades do mundo. Eles vêm dos Estados Unidos, fazendo uma ponte com o Panamá”, disse Mulino em uma coletiva de imprensa.