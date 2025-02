Motorista atropela multidão e deixa pelo menos 28 feridos durante manifestação em Munique

Os participantes caminhavam por uma rua do centro de Munique por volta das 10h30 (6h30, no horário de Brasília) quando um carro ultrapassou um veículo de polícia que seguia a concentração, acelerou e atropelou dezenas de pessoas.

Um motorista atropelou uma multidão que participava de uma manifestação sindical e feriu 28 pessoas no centro da cidade de Munique, na Alemanha. De acordo com autoridades locais, o atropelamento está sendo investigado como um ataque e o suspeito, um cidadão afegão que esperava uma decisão sobre pedido de asilo, foi preso.

O suspeito já era conhecido da polícia local por conta de crimes envolvendo drogas e furtos, segundo as autoridades locais. "Suspeita-se que seja um ataque - as investigações apontam para isso", afirmou o governador da Baviera, Markus Söder, aos repórteres no local.

A AfD está em segundo lugar nas pesquisas, com 21%, mas está em constante crescimento dez dias antes do pleito.

Motivação

O ministro do Interior da Bavária, Joachim Herrmann, afirmou que as autoridades locais ainda precisam determinar o motivo do atropelamento. Ele não acredita que esteja relacionado com a Conferencia de Segurança de Munique, que deve começar na sexta-feira, 14.

A conferencia anual conta com diversos líderes internacionais e oficiais de relações exteriores. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, devem comparecer, assim como o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski.