Ministros do Reino Unido e China se reunem, em esforço para reconstruir laços entre os países

O Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, disse que as discussões "robustas e construtivas" com o Ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, incluiriam relações econômicas e questões em que os países "nem sempre estão de acordo".

A reunião ocorreu no momento em que o governo de centro-esquerda do Partido Trabalhista do Reino Unido tenta cautelosamente restabelecer os laços com Pequim. As relações esfriaram nos últimos anos devido a alegações de espionagem, preocupações com direitos humanos, apoio da China à Rússia na guerra da Ucrânia e repressão às liberdades civis em Hong Kong, uma ex-colônia britânica.