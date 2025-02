Líderes europeus devem assumir responsabilidade de defesa do continente, diz secretário dos EUA

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pediu que os membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aumentem seus investimentos na defesa do continente europeu, ressaltando que é necessário "fazer a Otan grande de novo". O integrante do governo norte-americano sugeriu que os EUA gastam mais para proteger a Europa do que os próprios europeus, ao afirmar que são "o país que mais investe em Defesa entre todos os membros da Otan".

"Não estamos abandonando nossos parceiros da Europa, mas a Europa e a Otan precisam gastar mais com Defesa", afirmou Hegseth. "Os líderes europeus devem assumir a responsabilidade principal pela defesa de seu próprio continente", completou o secretário em coletiva de imprensa após encontro da Otan.