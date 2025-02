Hamas diz que está comprometido com respeito da trégua

O movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta quinta-feira (13) que está comprometido com o acordo de trégua em Gaza, com a condição de que Israel cumpra sua parte, no momento em que os mediadores pressionam pela continuidade da aplicação do acordo.

"Estamos dispostos a implementar (o acordo) e obrigar a ocupação (Israel) a cumpri-lo plenamente", afirmou Abdel Latif al Qanu, porta-voz do Hamas, em um comunicado.