Hamas diz que cumprirá acordo e entregará prisioneiros no sábado

Após ameaçar suspender a entrega de prisioneiros no próximo sábado (15), o grupo palestino Hamas informou, nesta quinta-feira (13), que vai cumprir com o cronograma previsto para entrega dos prisioneiros feitos pelo grupo no ataque à Israel em dia 7 de outubro de 2023.

"O Hamas confirma a continuação da implementação do acordo a partir do que foi assinado, incluindo a troca de prisioneiros de acordo com o cronograma especificado", informou, por meio de nota.

No início desta semana, o grupo disse que suspenderia a entrega de reféns devido às violações de Israel do acordo de cessar-fogo. Segundo autoridades de Gaza, 95 palestinos foram assassinados e outros 824 foram feridos pelas forças israelenses desde o dia 19 de janeiro, dia do início do cessar-fogo. O governo de Israel prometeu retomar a guerra total em caso de suspensão da entrega dos reféns até o meio-dia de sábado, tendo recebido o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Hamas informou que tem negociado com os representantes do Egito e do Catar para discutir a implementação do acordo após as violações de Israel e remover obstáculos para o cumprimento das medidas.