Governo da Venezuela diz ter desmantelado plano de ataque contra bases militares

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, disse, nesta quinta-feira (13), que as autoridades desmantelaram um plano de ataque contra bases militares que ocorreria pouco antes da posse do presidente Nicolás Maduro para um questionado terceiro mandato.

Cabello afirmou que o suposto plano envolvia ataques contra dois fortes militares nos estados de Guárico e Barinas (centro-oeste), entre janeiro e dezembro, e "sequestrar" o ex-presidente e atual juiz da Suprema Corte, Maikel Moreno.