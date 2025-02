Explosão deixa quatro mortos em loja de departamentos em Taiwan

Vinte e quatro pessoas ficaram feridas e as buscas por sobreviventes prosseguiam. A explosão aconteceu na praça de alimentação do 12º andar da loja Shin Kong Mitsukoshi, na cidade de Taichung, informou a Agência Nacional dos Bombeiros.

Uma suposta explosão de gás em uma loja de departamentos em Taiwan matou pelo menos quatro pessoas e deixou outra "sem sinais vitais", anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (13).

As autoridades acreditam que o andar estava fechado para obras no momento do incidente.