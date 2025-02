Dois condenados por assassinato são executados nos Estados Unidos

Um detento que passou mais de 25 anos no corredor da morte por assassinato foi executado mediante injeção letal no estado da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (13), enquanto outro condenado teve o mesmo destino no Texas.

James Ford, de 64 anos, foi condenado à morte em 1999 pelos assassinatos em 1997 de Greg Malnory, de 25 anos, e sua esposa, Kimberly, de 26, dois companheiros de trabalho em uma fazenda na cidade de Punta Gorda. O departamento de prisões da Flórida confirmou a execução em comunicado.