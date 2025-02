Colômbia pede a emir do Catar para mediar libertação de refém colombiano-israelense do Hamas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta quinta-feira (13) que pediu ao emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, para mediar a libertação de um refém colombiano-israelense mantido pelo Hamas em Gaza.

“Tenho um vínculo amigável com o emir do Catar (...) Pedi a ele que mediasse a libertação do colombiano-israelense Elkana Bohbot, que está nas mãos do Hamas”, escreveu Petro no X.