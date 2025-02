Zelensky diz ter conversado com Trump sobre oportunidades para alcançar a paz na Ucrânia

"Sou grato ao presidente Trump por seu interesse no que podemos realizar juntos", escreveu em publicação no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira, 12.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que teve uma conversa "significativa" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que eles discutiram sobre as oportunidades para alcançar a paz.

De acordo com o líder ucraniano, Trump compartilhou detalhes da conversa que teve com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e informou que, junto com os Estados Unidos, os ucranianos estão traçado os próximos passos para impedir a agressão russa.