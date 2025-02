Ucrânia prende alto funcionário de inteligência acusado de trabalhar para a Rússia

Os serviços de inteligência ucranianos (SBU) anunciaram, nesta quarta-feira (12), a detenção de um funcionário de alto escalão da organização acusado de trabalhar e transmitir informações para Moscou, em meio à guerra contra a Rússia. "Descobriu-se que o chefe do Estado-Maior do Centro Antiterrorista do SBU estava trabalhando para o inimigo", indicaram em um comunicado no Telegram, acrescentando que uma operação "extremamente complexa" foi realizada para desmascarar o suposto agente.

No vídeo divulgado com a declaração, Vasyl Maliuk, chefe do SBU, disse que o suspeito, que não foi identificado, foi acusado de "alta traição", um crime que pode levar a uma dura sentença de prisão.

De acordo com o SBU, mais de 14 atos ilegais cometidos pelo acusado foram documentados. Maliuk informou que o funcionário detido ocupava o cargo nos serviços de inteligência desde 2016, em um momento em que a Ucrânia lutava contra separatistas apoiados pela Rússia no leste do país. Em uma segunda declaração, o SBU explicou que o suspeito foi recrutado pelos serviços de segurança russos (FSB) em 2018 em Viena "por razões ideológicas" e "financeiras", mas permaneceu "inativo" por um longo tempo e não estava operacional antes de dezembro de 2024.