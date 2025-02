Trump recorre a rei da Jordânia para garantir que Hamas entenda gravidade da situação em Gaza

Durante o encontro com o Rei Abdullah II, da Jordânia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou que o Hamas deve libertar todos os reféns, incluindo os americanos, até sábado, segundo comunicado da Casa Branca. Trump também "pediu ajuda do Rei para garantir que o Hamas e os líderes da região compreendam a gravidade da situação", de acordo com o governo americano.

Na reunião realizada ontem, os dois líderes discutiram o objetivo de Trump de "garantir que Gaza seja reconstruída 'de forma bonita' após o fim do conflito". A Casa Branca ressaltou que o presidente busca assegurar que os palestinos possam viver "com segurança e dignidade, livres da tirania do Hamas".