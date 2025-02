Trump recebe professor libertado pela Rússia e reitera promessa de acabar com a guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca no fim da noite da terça-feira, 11, o professor Marc Fogel, que estava preso na Rússia havia três anos e meio. Os russos libertaram o americano após negociações lideradas por Trump e pelo enviado especial do governo americano, Steve Witkoff. Fogel estava preso desde agosto de 2021, quando foi acusado de tráfico de drogas ao ser detido com maconha para fins medicinais.

O professor chegou à Casa Branca envolto em uma bandeira dos Estados Unidos e ficou ao lado de Trump durante um breve pronunciamento. "Eu me sinto como o homem mais sortudo da Terra agora", disse.