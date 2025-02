Trump diz que presidente ucraniano quer "alcançar a paz"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (12) que seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, quer a paz, depois de conversar com o líder russo, Vladimir Putin, para iniciar negociações sobre a guerra na Ucrânia.

"Acabei de falar com o presidente Volodimir Zelensky da Ucrânia. A conversa correu muito bem. Ele, assim como o presidente Putin, quer alcançar a PAZ", disse Trump na rede Truth Social. Ele acrescentou que Zelensky se reunirá com o vice-presidente americano, J.D. Vance, e com o chefe da diplomacia dos EUA, Marco Rubio, em Munique na sexta-feira.