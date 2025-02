Trump diz que negociações sobre paz na Ucrânia começarão imediatamente, após ligação com Putin

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta, 12, que as negociações sobre um acordo de paz na Ucrânia começarão imediatamente, após ligação "longa e produtiva" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo ele, ambos "concordaram e querem parar as milhares de mortes" que ocorreram desde que a guerra teve início, em fevereiro de 2022.

O presidente americano disse que ligará para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para informá-lo sobre as conclusões da conversa entre EUA e Rússia.