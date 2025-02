Swiatek sofre, mas avança no WTA 1000 de Doha

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, avançou para as quartas de final do WTA 1000 de Doha, torneio do qual é a atual tricampeã, ao derrotar a tcheca Linda Noskova (N.33) nesta quarta-feira (12).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (1/7), 6-4 e 6-4, em duas horas e 31 minutos, e vai enfrentar por uma vaga na semifinal a cazaque Elena Rybakina (N.7).