Putin e Trump concordaram em manter contato direto e organizar encontros pessoais

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, concordaram em manter contato direto e organizar encontros pessoais, durante conversa telefônica realizada nesta quarta, 12, segundo o Kremlin. O governo russo também confirmou que Putin convidou Trump para visitar Moscou.

"Putin expressou disposição para receber autoridades americanas na Rússia para tratar de áreas de interesse mútuo, incluindo a resolução do conflito ucraniano", afirmou o comunicado do Kremlin. A nota também destacou que os líderes abordaram as relações econômicas bilaterais entre EUA e Rússia.