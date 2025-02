Petro nomeia novo ministro do Trabalho em meio à dura crise no governo

O presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciou nesta quarta-feira (12) que o ex-senador Antonio Sanguino assumirá o cargo de ministro do Trabalho, em sua primeira decisão ministerial após a crise provocada por uma reunião pública polêmica que expôs as divisões dentro do governo.

No domingo, Petro pediu a seus principais funcionários que colocassem seus cargos à disposição, em meio a um turbilhão político provocado por uma transmissão ao vivo de um conselho de ministros em 4 de fevereiro, que revelou confrontos furiosos entre Petro e seus auxiliares mais próximos.