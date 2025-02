UCRÂNIA EUA RÚSSIA: Rússia rejeita troca de territórios ocupados com a Ucrânia

ISRAEL GAZA TRÉGUA: Catar e Egito 'trabalham intensamente' para resolver a 'crise' com a trégua em Gaza

Rússia rejeita troca de territórios ocupados com a Ucrânia

A Rússia rejeitou nesta quarta-feira (12) uma troca de territórios ocupados com a Ucrânia, como parte de um possível acordo de paz, após um bombardeio letal contra Kiev que deixou um morto.

Catar e Egito trabalham "intensamente" como mediadores para resolver a crise em torno da trégua em Gaza, disse uma fonte palestina à AFP nesta quarta-feira (12), depois que Israel e os Estados Unidos ameaçaram retomar a guerra se o Hamas não entregar mais reféns no sábado.

Catar e Egito 'trabalham intensamente' para resolver a 'crise' com a trégua em Gaza

VARSÓVIA:

Donald Tusk sonha em tornar a Polônia grande na Europa

Com uma economia em crescimento, uma política externa assertiva e investimentos ambiciosos, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, quer que o país, antes atrás da Cortina de Ferro, ocupe um lugar na primeira fila da União Europeia.

SKOPJE:

Medo de voar? O aeroporto de Skopje pensou em tudo... até em um cão!

Quando chega ao terminal do aeroporto de Skopje, Dino, de 4 anos, conquista a todos. Com seu pelo dourado e colete azul, este golden retriever oferece um momento de relaxamento aos passageiros prestes a embarcar na Macedônia do Norte.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

RIO DE JANEIRO:

Shakira abre turnê mundial no Rio de Janeiro

A estrela colombiana Shakira iniciou sua turnê mundial "Las mujeres ya no lloran", a primeira em sete anos, com um show eletrizante na noite de terça-feira (11) no Rio de Janeiro.

BANGCOC:

'O que sugerem que façamos?': o problema dos créditos de plástico

Duas vezes ao dia, sirenes soam no forno de cimento da Chip Mong Insee, no Camboja, alertando que em breve o calcário será extraído da montanha cárstica que domina o extenso complexo industrial.

NARA:

Brigada de limpeza protege cervos do lixo dos turistas em parque do Japão

Enquanto os cervos perseguem os turistas em um parque de Nara, antiga capital medieval do Japão, uma equipe sigilosa de ativistas patrulha os caminhos de pedra para recolher o lixo que ameaça a saúde dos animais.

NOVA YORK:

De Nova York a Paris, um ano de efemérides para os artistas Christo e Jeanne-Claude

Christo e sua esposa Jeanne-Claude, os artistas por trás de edifícios icônicos, teriam muito para comemorar este ano: ambos completariam 90 anos e três de seus principais projetos estão celebrando aniversários.

