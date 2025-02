Paris FC, da 2ª divisão, jogará em frente ao Parque dos Príncipes na próxima temporada

O Paris FC, clube da segunda divisão francesa comprado pela família Arnault e pela Red Bull, jogará a partir da próxima temporada no estádio Jean Bouin, bem em frente ao Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain. A compra do Paris FC pela holding familiar de Bernard Arnault, dona do conglomerado de artigos de luxo LVMH, e da Red Bull foi anunciada no dia 29 de novembro, após seis semanas de negociações entre as partes.

A holding Agache -LVMH- passou a deter 52,4% do capital do clube. A Red Bull, grupo austríaco dono de clubes como o alemão Leipzig e o austríaco Salzburg, fez parceria com os Arnaults e detém 10,6% de participação.

O Paris FC, atual segundo colocado da segunda divisão, joga atualmente no modesto estádio do Charlety e procurava um local que atendesse às suas novas ambições. A partir da próxima temporada, e "pelo menos" até 2029, o time jogará no Jean Bouin, sede do Stade Français, equipe Top-14, elite do rugby francês, com quem vai compartilhar o estádio. "Chegar a este acordo para jogar no Jean Bouin a partir da próxima temporada foi uma prioridade para a minha família, para oferecer aos nossos torcedores, parceiros e espectadores um cenário perfeito para assistir às equipes do Paris FC", afirmou Antoine Arnault, citado no comunicado.