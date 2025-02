ONGs processam governo Trump para pedir acesso a migrantes em Guantánamo

Diversas organizações de defesa dos direitos humanos e dos refugiados nos Estados Unidos apresentaram uma ação contra o governo do presidente Donald Trump para ter acesso aos imigrantes reclusos na base de Guantánamo em Cuba, segundo uma nota difundida nesta quarta-feira (12).

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês), o Centro de Direitos Constitucionais e o Projeto Internacional de Assistência a Refugiados (IRAP, na sigla em inglês) apresentaram a ação em nome de várias pessoas, incluindo familiares de imigrantes detidos em Guantánamo, e quatro prestadores de serviços jurídicos.

Com o envio de imigrantes "para uma ilha remota isolada de advogados, familiares e do resto do mundo, a administração Trump transmite seu sinal mais claro de que o Estado de Direito não significa nada para ela", afirma Lee Gelernt, da influente ACLU.

Os grupos queixam-se de que a administração não informou quanto tempo os detidos permanecerão reclusos em Guantánamo, em quais condições e se poderão se comunicar com suas famílias e advogados.