Juiz autoriza Trump a prosseguir com programa de demissão voluntária de funcionários federais

Um juiz federal dos Estados Unidos abriu caminho nesta quarta-feira, 12, para Donald Trump prosseguir com seu plano de reduzir a força de trabalho federal com um programa de demissão voluntária, destinado a mais de 2 milhões de funcionários governo. Com a decisão, Trump tem uma vitória jurídica importante em meio a uma série de reveses contra algumas de suas decisões.

O juiz distrital George O'Toole Jr., em Boston, concluiu que um grupo de sindicatos que entrou com ações judiciais não tinha legitimidade legal para contestar o programa. Não houve resposta imediata dos sindicatos.