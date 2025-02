Israel completa retirada de corredor que divide Gaza

Cumprindo termo do acordo de cessar-fogo com o Hamas, os militares israelenses saem completamente do chamado corredor Netzarim, permitindo a livre circulação entre o sul e o norte do território.As Forças de Defesa de Israel deixaram completamente neste domingo (09/02) o chamado corredor Netzarim, uma estrada artificial leste-oeste que divide o norte e o sul da Faixa de Gaza. "As forças israelitas desmantelaram as posições e postos militares", disse uma fonte do Ministério do Interior do Hamas à agência de notícias AFP. A fonte informou que Israel procedeu à "retirada completa dos veículos blindados do corredor Netzarim, na estrada de Salaheddine, que liga o sul ao norte do território palestino, permitindo a livre circulação de veículos nos dois sentidos". A retirada total dos soldados do corredor Netzarim já era esperada para este domingo, cumprindo o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas e ocorre um dia depois de uma quinta troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos detidos em Israel. A medida permite que os palestinos que tiveram que deixar suas casas devido à guerra retornem para o nordeste do território. As forças de Israel já tinham saído parcialmente do corredor há quase duas semanas, mas mantiveram algumas posições no lado leste da estrada (mais próximo do território israelense). De agora em diante, elas ficarão posicionadas somente no corredor Filadélfia (ao longo da fronteira com o Egito) e na "zona tampão" de 500 a 700 metros de largura que separa Gaza de Israel. Famílias vasculham escombros de seus lares Famílias foram vistas retornando ao norte da Faixa de Gaza nesta manhã, atravessando o corredor Netzarim, onde nenhuma estrutura permanece de pé, e as estradas estão muito danificadas. Nenhum tanque ou equipamento israelense permanece na região, e todos os pontos de checagem pelos quais os palestinos tinham que passar quando foram expulsos do norte de Gaza foram desmontados. Já às 6h da manhã (hora local), grupos de pessoas deslocadas retornavam ao lado leste do corredor Netzarim para inspecionar o estado de suas casas e vasculhar escombros em busca de roupas ou suprimentos. Ao lado de uma das passagens desmontadas, um monte de areia exalava um cheiro forte. Algumas famílias encontraram corpos soterrados. Delegação de Israel no Catar Na noite de sábado, Israel enviou uma delegação a Doha, no Catar, para negociar "detalhes técnicos" do acordo de cessar-fogo, mas não para debater como implementar a segunda fase, informou a imprensa israelense neste domingo. As conversas indiretas com os mediadores (EUA, Catar e Egito) sobre a segunda fase do acordo, na qual o restante dos reféns vivos será libertado, deveriam ter começado no 16º dia desde que o cessar-fogo entrou em vigor, ou seja, na segunda-feira passada. Bassem Naim, membro do escritório político do Hamas, confirmou à agência de notícias EFE que as negociações ainda não começaram, o que coloca em risco um acordo que já permitiu a libertação de 21 reféns vivos em Gaza (16 israelenses e cinco tailandeses) em troca de mais de 700 prisioneiros e detentos palestinos. md (EFE, AFP, Lusa)