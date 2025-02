Família de mulher negra morta por policial nos EUA fecha acordo de indenização

A família de uma mulher negra morta a tiros em sua própria casa por um policial no estado de Illinois chegou a um acordo de 10 milhões de dólares (R$ 57,7 milhões) com o gabinete do xerife local e o conselho do condado onde o incidente ocorreu.

Sonya Massey, que tinha 36 anos e era mãe de dois filhos, foi assassinada por um policial em julho de 2024, em um caso que atraiu a atenção nacional e levou o então presidente Joe Biden a dizer que ela "deveria estar viva".