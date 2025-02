Extrema direita da Áustria fracassa em tentativa de formar governo

O partido de extrema direita da Áustria, o FPÖ, renunciou, nesta quarta-feira (12), a formar um governo de coalizão com os conservadores, reticentes com seu projeto, pondo fim a vários dias de tensões.

"Embora tenhamos feito concessões sobre diversos pontos (...), as negociações, infelizmente, não deram fruto", afirmou em sua mensagem, recusando o mandato que lhe haviam dado em 6 de janeiro.

Os conservadores do ÖVP criticaram "a sede de poder e a intransigência" de Kickl. "Não estava disposto a chegar a um acordo e a estabelecer uma colaboração de igual para igual", nas palavras de seu secretário-geral, Alexander Pröll.

As negociações começaram há pouco mais de um mês entre o FPÖ, que liderou pela primeira vez as legislativas de setembro com quase 29% dos votos, e o OVP (26,3%).

Em meio ao choque do resultado, a direita primeiro disse que queria formar uma coalizão “com todos, exceto Kickl”, com a esquerda e os liberais. Mas não se chegou a nenhuma aliança.