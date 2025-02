Explosão de granada em bar no sudeste da França deixa uma dúzia de feridos

A explosão ocorreu pouco depois das 20h00 locais no bairro da Cidade Olímpica, no sul da cidade.

"Por enquanto, não há nenhuma hipótese privilegiada", mas "podemos descartar um atentado puramente terrorista", afirmou o procurador, que apontou para "um ato de violência extrema" que "pode estar ligado a um acerto de contas".

Uma dúzia de pessoas foi atendida pelos serviços de emergência, entre elas dois feridos graves cuja vida não está "necessariamente" em perigo, indicou Touret-de-Courcy.

No momento do ataque, havia "muitos clientes" no bar, explicou. Cerca de três horas após o incidente, as equipes de emergência ainda estavam no local, constatou uma jornalista da AFP.