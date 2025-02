EUA pode impor tarifas de até 50% sobre aço e alumínio de Canadá e México

As tarifas alfandegárias de 25% sobre o aço e o alumínio anunciados na segunda-feira pelo presidente americano, Donald Trump, vão se somar aos 25% aos bens mexicanos e canadenses, já impostos mas suspensos durante um mês, confirmou a Casa Branca à AFP nesta quarta-feira (12).

Se as tarifas impostas ao Canadá e ao México para incitá-los a controlar a imigração irregular e o tráfico de fentanil entrarem em vigor em 1º de março, o aço e o alumínio produzidos pelos dois países serão taxados no total em 50% a partir do dia 12 do mesmo mês, acrescentou a fonte.