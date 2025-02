Donald Tusk sonha em tornar a Polônia grande na Europa

A invasão russa da Ucrânia colocou os holofotes no leste da UE, particularmente na Polônia, a quinta maior economia do bloco que, diferentemente de potências históricas como França e Alemanha, continua crescendo.

As medidas propostas incluem a construção de um parque eólico gigante no mar Báltico, a criação da primeira usina nuclear do país, a modernização do exército e o envio do primeiro polonês ao espaço.

O objetivo final, diz Tusk, é "ultrapassar" as potências tradicionais da UE até a década de 2030 e garantir a segurança do país após a invasão russa de sua vizinha Ucrânia.

"A guerra está atrás da nossa fronteira", disse ele em um discurso na Bolsa de Valores de Varsóvia na segunda-feira.