Congresso espanhol aprova cessão de palacete confiscado pelos nazistas em Paris a nacionalistas bascos

O Congresso dos Deputados espanhol aprovou, nesta quarta-feira (12), a cessão aos nacionalistas bascos de um palacete no centro de Paris confiscado pela Gestapo em 1940 e que reclamavam desde então, uma cessão à qual a oposição de direita e extrema direita se opunham.

A disposição, incluída dentro de um decreto-lei que inclui uma série de medidas sociais, ordena a cessão ao Partido Nacionalista Basco (PNV) da "titularidade" do palacete no número 11 da Avenida Marceau da capital francesa "em atenção à vinculação histórica do edifício com esse Partido".