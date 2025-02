Com gol de brasileiro, Feyenoord vence Milan (1-0) na ida do playoff da Champions

O Feyenoord, com um gol aos três minutos do atacante brasileiro Igor Paixão (ex-Coritiba), venceu o Milan por 1 a 0 nesta quarta-feira (12), em Roterdã, no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Apenas alguns segundos depois de o goleiro alemão Timon Wellenreuther evitar o gol do time 'rossonero', Igor Paixão acertou um chute rasteiro para decidir a partida.