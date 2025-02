Casa Branca volta a proibir acesso de repórter da AP ao Salão Oval

A agência explicou ontem que o governo a critica por usar a nomenclatura Golfo do México

A Casa Branca proibiu pelo segundo dia consecutivo o acesso do repórter da agência de notícias Associated Press (AP) a um ato no Salão Oval.

