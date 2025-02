Casa Branca critica 'abuso de poder' de juízes após bloqueio de decisões de Trump

A Casa Branca acusou nesta quarta-feira (12) juízes americanos de abusarem de seu poder ao bloquearem decisões do presidente Donald Trump.

"A verdadeira crise constitucional acontece dentro do nosso Judiciário, onde os juízes dos tribunais distritais em distritos liberais de todo o país abusam do seu poder para bloquear unilateralmente a autoridade executiva básica do presidente Trump", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.