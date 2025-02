Benfica vence na visita ao Monaco (1-0) e fica mais perto das oitavas da Champions

Pavlidis marcou o único gol da partida aos três minutos do segundo tempo, com o Monaco prejudicado em sua tentativa de reação, já que o meio-campista Moatasem al-Musrati foi expulso pouco depois.

Com um gol do atacante grego Vangelis Pavlidis, seu sexto na Liga dos Campeões desta temporada, o Benfica venceu fora de casa por 1 a 0 o Monaco, que terminou com 10 jogadores, pelo jogo de ida do playoff que classifica para as oitavas de final do torneio europeu, nesta quarta-feira (12).

Quem avançar terá pela frente um grande desafio nas oitavas de final: Liverpool ou Barcelona.

Os 'Encarnados', que atualmente ocupam o segundo lugar no Campeonato Português, atrás do rival Sporting, conseguiram repetir a vitória da fase de liga do torneio em Mônaco, no final de novembro.

Nessa ocasião, o Benfica chegou a ficar em desvantagem duas vezes, mas venceu de virada por 3 a 2, ajudados pela expulsão do zagueiro do Monaco Wilfried Singo, no início da segunda etapa.