Arsenal pode perder Havertz pelo resto da temporada por lesão

O Arsenal, ainda na luta pelo título da Premier League e classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, pode ficar sem o atacante alemão Kai Havertz pelo resto da temporada por lesão, informou a imprensa britânica nesta quarta-feira (12).

O atacante passará por novos exames quando a delegação do time londrino retornar à Inglaterra, mas o portal The Athletic informou nesta quarta que o alemão de 25 anos sofreu a lesão e pode não jogar mais nesta temporada.

O clube, por enquanto, não informou sobre a condição do jogador.

Caso a ausência de Havertz (15 gols em 34 jogos na temporada) seja confirmada, o Arsenal ficará sem mais um atacante para lutar pela Premier League (segundo colocado a seis pontos do líder Liverpool) e para tentar ir longe na Champions.

O técnico Mikel Arteta já não pode contar com o brasileiro Gabriel Jesus, que rompeu os ligamentos do joelho há um mês, e com o inglês Bukayo Saka, que não joga desde dezembro e só deve retornar dentro de um mês.