Apple renomeia Golfo do México como 'Golfo da América' em seu app de mapas dos EUA

A Apple renomeou o Golfo do México como "Golfo da América" para os usuários americanos do seu aplicativo de mapas, cumprindo um decreto do presidente Donald Trump.

Pessoas que usarem o aplicativo Apple Maps nos Estados Unidos verão que o corpo d'água agora é chamado "Golfo da América". No entanto, aqueles que acessam o serviço do exterior continuarão a vê-lo como "Golfo do México".