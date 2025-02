Acidente com ônibus de turismo deixou 38 mortos no México

O acidente de trânsito entre um caminhão e um ônibus de passageiros ocorrido no último sábado no México deixou 38 mortos, anunciou nesta terça-feira o Ministério Público do estado de Campeche.

"Temos 36 vítimas fatais no ônibus e duas que estavam no caminhão", informou o promotor Jackson Villacís, acrescentando que mais 4 pessoas teriam morrido, segundo familiares, mas que seus restos não haviam sido localizados.