Ucrânia e Rússia trocam ataques a infraestrutura de energia

Em ataque noturno "massivo", a Rússia bombardeou com mísseis a infraestrutura de energia e gás da Ucrânia, enquanto drones ucranianos atingiram uma refinaria de petróleo dentro do território russo, segundo autoridades. O conflito, que já dura quase três anos, continua em meio a esforços diplomáticos renovados para encerrá-la.

Fora da Ucrânia, esforços internacionais estão em andamento para pôr fim aos combates. Os principais assessores do presidente dos EUA, Donald Trump, devem se reunir com o presidente ucraniano Volodymir Zelenski ainda esta semana, à margem da Conferência de Segurança de Munique, para discutir um possível caminho para o fim da guerra.

O vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o tenente-general aposentado, Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrânia e Rússia, estão entre os representantes do governo dos EUA que viajarão para o evento.

A força aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 124 drones Shahed e drones de isca em toda a Ucrânia durante a noite. Além disso, pelo menos 19 mísseis russos de diferentes tipos atingiram instalações de produção de gás ucranianas, segundo autoridades. Na Rússia, os relatos sobre o suposto ataque ucraniano com drones eram vagos, já que as autoridades raramente fornecem detalhes sobre ataques ucranianos bem-sucedidos. Fonte: Associated Press.