Rubiales afirma estar "totalmente seguro" de que Jenni Hermoso consentiu beijo

O caso aconteceu após a vitória da seleção feminina na final da Copa do Mundo de 2023

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales defendeu no tribunal, nesta terça-feira, 11, que está "totalmente seguro" de que a jogadora Jenni Hermoso consentiu o beijo que ele lhe deu após a vitória da seleção feminina na final da Copa do Mundo de 2023.

Em sua declaração na semana passada, Hermoso afirmou, no entanto, que o beijo nunca deveria ter acontecido, que ela não consentiu e que se sentiu "pouco respeitada".

"Pedi desculpas pelo meu comportamento porque não foi apropriado e, estando naquele palco, eu deveria ter tido a cabeça mais fria e não ter me deixado levar pela emoção", declarou ele nesta terça-feira, 11, acrescentando que não achava que havia cometido nenhum crime.

O escândalo gerou indignação no mundo todo, mas Rubiales permaneceu no cargo apesar da suspensão da Fifa e dos crescentes pedidos de renúncia, inclusive do governo espanhol. Ele finalmente renunciou em setembro de 2023.

"Posso te dar um selinho"?

O escândalo estourou em 23 de agosto de 2023, quando as jogadoras da seleção feminina espanhola, após terem vencido a Copa do Mundo em Sydney, subiram ao pódio para receber as medalhas.

Parabenizando Hermoso, a número 10 do time, Rubiales agarrou sua cabeça com as duas mãos e deu um beijo em seus lábios.

A atual atacante do Tigres tornou-se então um símbolo da luta contra o machismo no futebol espanhol, sempre defendendo que o beijo não foi consensual.