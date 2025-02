Real Madrid vence City (3-2) em Manchester na ida do playoff da Champions

Depois de ficar duas vezes atrás no placar, o Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 2 nesta terça-feira (11), no Etihad Stadium, no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

A chance mais clara do Real Madrid aconteceu aos 13. Após tabelar com Rodrygo, Ferland Mendy ficou sozinho com o gol livre, mas demorou a finalizar e Natan Aké salvou o City.

Até que Haaland não desperdiçou a primeira oportunidade que teve no jogo e abriu o placar com um gol que demorou a ser validado pela revisão do VAR. Josko Gvardiol ajeitou a bola de peito para o artilheiro norueguês bater cruzado de primeira.

No segundo tempo, as chances também se alternaram entre as duas equipes. Primeiro, Haaland quase ampliou para os 'Citizens' com uma finalização que acertou a trave.