PSG vence Brest (3-0) e dá grande passo rumo às oitavas da Champions

O Paris Saint-Germain deu um grande passo rumo às oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira (11), ao vencer o Brest por 3 a 0 na partida de ida do playoff de acesso às oitavas de final do torneio, em Guingamp. O português Vitinha abiu o placar aos 21 minutos convertendo um pênalti e fazendo justiça após uma primeira meia hora de jogo em que o time do técnico Luis Enrique foi superior, embora o Brest - que também joga na Ligue 1 francesa - tenha quase empatado pouco depois, com uma cabeçada na trave do senegalês Abdallah Sima (36').

Pouco antes do intervalo, Ousmane Dembelé, que já havia originado o pênalti com um chute que acertou a mão de um zagueiro do time adversário, aumentou ao finalizar com segurança um contra-ataque comandado por Hakimi pela ponta direita (45').