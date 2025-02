Prefeito de Nova York agradece ao governo Trump por ordenar retirada de acusações de corrupção

O prefeito de Nova York, Eric Adams, agradeceu nesta terça-feira (11) ao Departamento de Justiça da administração do presidente Donald Trump por ter ordenado à promotoria de Nova York que retire as acusações de corrupção contra ele.

Desde a eleição de Trump, Adams manteve um tom conciliador com o presidente republicano, com o qual se reuniu no mês passado perto de sua residência em Mar-a-Lago e assistiu à sua posse.

De acordo com informações do New York Times, Adams pediu ao seu círculo íntimo que não critique publicamente as políticas de imigração de Trump para não causar problemas a Nova York, uma cidade-santuário que tem mais de 500 mil migrantes sem documentação.

Embora os promotores ainda não tenham comentado publicamente o pedido das autoridades federais, o prefeito admitiu que "entendo que muitos nova-iorquinos continuem questionando meu caráter".

"Foram os piores 15 meses da minha vida", disse, referindo-se ao período em que começou a ser investigado.