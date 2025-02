Polônia diz que um avião russo violou brevemente seu espaço aéreo

O exército da Polônia anunciou que um avião russo vindo do enclave de Kaliningrado violou brevemente o espaço aéreo do país, membro da Otan, nesta terça-feira (11), ao sobrevoar suas águas territoriais.

"Um avião Su-24MR das forças armadas da Federação Russa violou o espaço aéreo sobre as águas territoriais da Polônia", informou o comando operacional do exército em um comunicado no X.