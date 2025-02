México pede que Trump não 'destrua' integração comercial com tarifas sobre aço e alumínio

O governo do México pediu nesta terça-feira (11) que o presidente americano, Donald Trump, não "destrua" a integração comercial e produtiva da América do Norte com a aplicação de tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados pelos Estados Unidos.

"Às vezes o presidente Trump diz, 'bom senso'. Bem, então tomamos sua palavra: bom senso, não atirar no próprio pé, não destruir o que construímos nos últimos quarenta anos", declarou o ministro da Economia mexicano, Marcelo Ebrard, após explicar o impacto que as tarifas poderiam ter na cadeia produtiva da região.