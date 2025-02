Maior base militar dos Estados Unidos retoma nome de general confederado

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou na segunda-feira (10) que a maior base militar do país seja rebatizada como "Fort Bragg", nome que havia sido alterado por ser o sobrenome de um general confederado.

O governo anterior, do democrata Joe Biden, modificou o nome de várias instalações militares que usavam nomes de figuras que apoiaram o Sul escravagista na Guerra Civil dos Estados Unidos de 1861-1865.

No caso da base na Carolina do Norte, o nome era uma referência a Braxton Bragg, um general confederado que foi afastado do comando após sua derrota na batalha de Chattanooga em 1863.

Um comunicado do Departamento de Defesa afirma que a base foi renomeada em homenagem ao soldado Roland L. Bragg, "um herói da Segunda Guerra Mundial... por sua coragem excepcional durante a Batalha das Ardenas".