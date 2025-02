Kibbutz israelense anuncia morte de morador sequestrado pelo Hamas

Um idoso israelense tomado como refém por combatentes do Hamas em 7 de outubro de 2023 foi declarado morto, anunciou nesta terça-feira (11) o kibutz em que ele morava.

"Com grande pesar, os membros do kibbutz receberam esta manhã a notícia do assassinato do nosso querido amigo Shlomo Mansour, de 86 anos, que foi sequestrado em sua casa no kibbutz Kissufim durante o ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro", afirma um comunicado divulgado pela comunidade sobre o homem nascido no Iraque.