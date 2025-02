Inflação no Brasil cai para 4,56% na comparação anual em janeiro

"Essa queda foi decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu", que utilizou o saldo positivo da hidrelétrica de mesmo nome para subsidiar parte das contas dos usuários do Brasil em janeiro, explicou Fernando Gonçalves, gerente do IBGE, em boletim.

O país se aproxima da sua meta de inflação de 3% para 2025, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual. No entanto, o mercado prevê que a inflação chegará a 5,58% até o fim do ano, de acordo com a pesquisa mais recente do Banco Central do Brasil.

O emissor fez aumentos sucessivos nas taxas de juros desde setembro de 2024, em um esforço para conter o aumento dos preços.

Entre setembro e novembro, o Brasil registrou o menor índice de desemprego em 12 anos (6,1%) e no terceiro trimestre de 2024 o crescimento econômico atingiu 4% na comparação anual.