Huthis do Iêmen ameaçam Israel como novos ataques em caso de escalada em Gaza

O líder dos rebeldes huthis do Iêmen ameaçou, nesta terça-feira (11), retomar os ataques contra Israel em caso de uma escalada do conflito na Faixa de Gaza, onde um cessar-fogo frágil é mantido com o grupo palestino Hamas.

"Estamos prontos para intervir militarmente a qualquer momento se houver uma escalada contra Gaza", declarou o líder rebelde Abdel Malek al Huthi em um discurso transmitido pela emissora de televisão Al Masirah, afiliada ao grupo.