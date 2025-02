Hamas afirma que ameaças de Trump 'complicam' situação em Gaza

As ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de provocar um "inferno" em Gaza se os reféns não forem libertados até sábado (15) "complicam ainda mais as coisas", afirmou nesta terça-feira (11) à AFP um dirigente do Hamas.

"Trump deve lembrar que há um acordo (de trégua) que ambas as partes devem respeitar, e que essa é a única forma de fazer com que os prisioneiros retornem", declarou Sami Abu Zuhri, um dos líderes do movimento islamista palestino.