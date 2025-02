'Golfo da América' exclui jornalista da AP de ato na Casa Branca

A Associated Press denunciou nesta terça-feira (11) que seu repórter na Casa Branca foi excluído de um ato com Donald Trump porque a agência de notícias americana se recusou a adotar o nome "Golfo da América", em vez de Golfo do México, como decidiu por decreto o presidente dos Estados Unidos no mês passado.

"A Casa Branca nos informou que, se a AP não alinhasse seus padrões editoriais com o decreto do presidente Donald Trump, seria barrada de um evento no Salão Oval", disse a editora-executiva da agência, Julie Pace. "Na tarde de hoje, o repórter da AP foi impedido de assistir à assinatura de uma ordem executiva."